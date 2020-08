Bjørn skutt i Tolga kommune

– Fellingslaget hadde satt opp et kamera ved et kadaver som ble tatt for noen dager siden. Bjørnen dukket opp der i natt, og da satte det interkommunale fellingslaget i gang et fellingsforsøk, sier seniorrådgiver Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Innlandet til Østlendingen.

Bjørnen ble felt mellom klokken 6 og 6.30.

– Det gikk raskt for seg. Bjørnen var en hannbjørn og veide i underkant av 100 kilo, sier Sørensen.

Siden starten av august har det vært fellingstillatelse på en bjørn i Tolga og flere nabokommuner etter at det ble oppdaget bjørneskader på sau.