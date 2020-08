Nesten 11.000 lynnedslag på Østlandet

Uværet beveget seg østover og tidlig fredag morgen passerte fronten grensen til Sverige. Det viser lynobservasjonskartet fra Meteorologisk institutt

Noen hundre boliger ulike steder på Østlandet var i korte perioder uten strøm på grunn av uværet. I Oslo startet det kraftige lyn- og tordenværet rundt klokken 23.

– På Vinderen i Oslo måtte tre barn til sjekk på legevakten etter at lynet hadde slått ned like i nærheten av dem. De campet ute, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet til NTB.

Lynet slo ned i to eneboliger i Bærum, men ingen kom til skade. I en bolig på Bærums Verk løsnet listverket i huset etter lynnedslaget, melder Budstikka.

Ina Ynnesdal, meteorolog ved StormGeo, sier til TV 2 at det kraftige tordenværet kom litt overraskende på.

– Det er overraskende at det er så mye utslag. Det har vært forventet tordenvær, med et bygeområde fra vest som nå er innover Østlandet. Det har virkelig utviklet seg med voldsom kraft over Oslo-området, sier meteorologen.