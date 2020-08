Regjeringen holder trolig munnbind-pressekonferanse

Helseminister Bent Høie (H) har varslet at det trolig kommer nasjonale råd om munnbind-bruk i kollektivtrafikken.

Ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet

Det er ventet en ny risikovurdering fra FHI, den første siden 1. juli. Rapportene blir skrevet av utbruddsgruppa i FHI og inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovurderinger og prognoser som kan støtte helsetjenesten i planleggingen av deres koronahåndtering.

Kjennelse om Hagen-huset

Nedre Romerike tingrett behandlet torsdag politiets ønske om å få beslaglegge Tom Hagens hjem i Sloraveien på Lørenskog i tre nye måneder. Kjennelsen er ventet i løpet av fredagen.

EUs utenriksministre diskuterer utviklingen i Hviterussland

Utenriksministrene i EU holder ekstraordinært møte for å diskutere utviklingen i Hviterussland, der tusenvis er pågrepet etter protester mot helgens valg der Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalg.

Diamond League-stevne i Monaco

Årets første Diamond League-stevne holdes i Monaco. Blant de norske utøverne som skal delta, er Karsten Warholm, som har bestemt seg for å løpe 400 meter hekk under stevnet til tross for at fyrstedømmet har «rødt» smittenivå. Filip, Jacob og Henrik Ingebrigtsen deltar også i stevnet.