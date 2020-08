Skyting på Bjølsen i Oslo

Ukjente gjerningsmenn skjøt natt til fredag flere skudd inn i en leilighet på Bjølsen i Oslo. Ingen er pågrepet i saken.

Skuddene ble avfyrt fra bakgården og gjennom et vindu i første etasje. Ingen kom til skade i skyteepisoden.

Apple og Google fjerner Fortnite



Apple og Google har fjernet det populære overlevelsesspillet Fortnite fra sine app-butikker. Årsaken er at spillutvikleren Epic Games lanserte en betalingsløsning som var uavhengig av selskapenes plattform

Epic Games svarer med å levere et søksmål mot de to selskapene der det hevdes at de utnytter sin monopollignende makt og hindrer innovasjon.

Trumps tidligere advokat med sterke anklager i ny bok

I en kommende bok hevder Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen at Trump samarbeidet med Russland for å vinne presidentvalget i 2016.

Cohen omtaler i boka Trump blant annet som en «juksemaker, løgner, bedrager, bølle og rasist», og han hevder Trump ikke kommer til å forlate presidentposten fredelig, skriver NBC News.

68 nye smittetilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 9.851 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 68 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 100 tilfeller.

Demonstranter løslates i Hviterussland

Alle som ble pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene etter presidentvalget i Hviterussland søndag, løslates, sier landets viseinnenriksminister Aleksandr Barsukov.

Barsukov besøkte torsdag kveld ett av arrestlokalene i Minsk og sa at alle vil bli sluppet fri innen klokken 6 fredag morgen, ifølge BBC.

Over en halv million koronasmittede i Mexico

Helsedepartementet i Mexico meldte torsdag om 7.371 nye tilfeller, noe som brakte smittetallet opp i 505.751 smittede.

Samtidig ble det rapportert om 627 nye dødsfall knyttet til pandemien. Dermed stiger dødstallet til 55.293. Mexico er det tredje verst rammede landet i verden rangert etter antall rapporterte dødsfall.