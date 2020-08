Smitteutbruddet på Oslo vest under kontroll

– Nå som utbruddet ser ut til å være under kontroll, kan det være at Oslo om to uker kan være tilbake på et lavt smittenivå igjen. Situasjonen er derfor ikke så ille, men det er slik det ser ut i dag. Om vi får nye utbrudd, vil situasjonen være annerledes, sier forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

Fire fester i månedsskiftet juli/august førte til smitteutbrudd i flere av bydelene på Oslos vestkant. I alt 50 personer er bekreftet smittet. Tolv av dem er smittet av personer som har vært på festene.

Til sammen 220 personer skal ha vært til stede på festene. Ifølge Elstrøm står disse festene for en betydelig andel av smitten i Oslo.

Smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen, sier det nå er færre positive tester i forbindelse med utbruddet på vestkanten de siste dagene.