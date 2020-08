Grande og Bastholm kåret til partilederdebattens vinnere

Firer var den mest brukte siden på terningen da avisenes politiske kommentatorer vurderte politikernes innsats etter partilederdebatten i Arendal torsdag kveld. Det ble ingen enere, men MDG-Bastholm fikk en sekser i Dagbladet.

Sammenlagt gjorde Venstre-leder Trine Skei Grande det skarpest og fikk terningkast fem i både Dagbladet og VG. Den avtroppende partilederen fikk skryt for en fremoverlent opptreden, hvor hun markerte seg med klassiske Venstre-poenger.

– Det så ut som en bør var løftet av skuldrene hennes. Fikk vist at hun er en politikertype som vil bli savnet. Kveldens beste, skriver VGs kommentatorer.

Bastholm fikk seks

Dagbladet kåret MDG-leder Une Bastholm til kveldens vinner og delte ut den eneste sekseren. Av avisas kommentatorer fikk hun ros for presisjonsnivået i kritikken av regjeringens prioriteringer i gjenåpningen av samfunnet.

– Når hun sier at studentliv, breddeidrett og kulturliv er viktigere enn sydenturisme, er det en kritikk med resonans hos mange velgere, skriver de.

I VG fikk MDG-lederen ikke like gode skussmål, med et beskjedent terningkast tre. Årsaken er at kommentatorene mener at hun var litt anspent i debatten om olje med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Usynlig Solberg

Men til tross for noen høydepunkt ble partiledernes prestasjoner stort sett vurdert til å være på det jevne. Statsminister Erna Solberg (H) med en firer i VG, mens Dagbladet ga henne tre.

– Helt usynlig i store deler av debatten, men hun har jo hele folkets oppmerksomhet på regjeringens daglige pressekonferanser og lite å tjene på å hard retorikk, skriver Martine Aurdal og Geir Ramnefjell i Dagbladet.

Moxnes fikk skryt

Firere høstet også Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedums og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads innsats var de to kommentatoravdelingene litt uenige om – i VG fikk Vedum terningkast to og Ropstad fire, mens i Dagbladet var det motsatt.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fikk skryt for duellen mot Trine Skei Grande om internasjonalisering og sosial dumping og fikk terningkast fire i Dagbladet, men i VG var de ikke like imponert og ga han en treer.

Frp-leder Siv Jensen fikk terningkast tre i begge aviser.