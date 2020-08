Jensen skylder på Solberg for svenskehandling før Värmland blir rødt

Jensen sier til Dagbladet at dersom regjeringen ikke ønsker at folk skal reise over grensen, så burde restriksjonene ha kommet med en gang. Hun mener også at lavere avgifter på populære grensehandelsvarer vil være et effektivt tiltak.

– Hovedgrunnen til at folk reiser over til Sverige, er at det er dyrere å handle disse varene i Norge. Den enkleste måten å få gjort noe med dette på, er å senke avgiftene på grensehandelsvarer, sier hun til avisa.