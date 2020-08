Bombegruppen rykket ut i Oslo sentrum

Det er en stor politiutrykning i St. Olavs gate, melder VG.

– Det har blitt sendt et brev til et firma på stedet som var litt mistenkelig. Brevet inneholdt noe som de tror er pulver, og det blir sikret nå. De som åpnet brevet har blitt sjekket ut av helse. Det er ikke noe grunn til å tro at det er farlig, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.

Politiet ønsker ikke si hvilket firma det dreier seg om, men firmaet til den profilerte advokaten John Christian Elden holder til på adressen.

Overfor VG bekrefter firmaet selv at det er et brev adressert til John Christian Elden som er årsaken til utrykningen.

– Det er åpenbart kommet noe brev adressert til John Christian som er grunnlag for undersøkelser. Vi håper og tror at dette ikke er så veldig dramatisk, sier Anders Brosve i advokatfirmaet.

Saken oppdateres.