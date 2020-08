Reisegiganten Tui får nytt statlig milliardlån

Selskapet opplyser om den nye utbetalingen, som tilsvarer drøyt 10,6 milliarder kroner – torsdag. Samme dag presenterte selskapet sitt resultat for tredje kvartal, som for Tuis del ble avsluttet i juni.

Det underliggende driftsresultatet viste et underskudd på 1,1 milliarder euro. I regnskapsårets ni første måneder er underskuddet på 2 milliarder euro, mot et tap på 199 millioner i samme periode året før.

– Styrket ut av kriser

Selskapet ser likevel noen lyspunkter, blant annet 1,7 millioner nye bestillinger etter at reisevirksomheten ble gjenopptatt. Bestillingene for neste sommer er 145 prosent høyere enn bestillingene for inneværende sommer var for et år siden – lenge før coronakrisen.

– Tui har god erfaring i å takle kriser og vil komme styrket ut av denne også og være en like stor økonomisk suksess som før krisen, sier toppsjef Fritz Joussen. Han varsler også over 300 millioner euro i kostnadskutt.

Stillingskutt og krisehjelp

Tidligere i år fikk Tui godkjent kreditter verdt 1,8 milliarder euro fra den statlige utviklingsbanken KfW. Tui skal også få et konvertibelt obligasjonslån verdt 150 millioner euro. Dersom lånet blir gjort om til aksjer, vil den tyske staten eie opptil 9 prosent av reiseselskapet.

Reiselivsnæringen har blitt svært hardt rammet av smitteverntiltakene under coronakrisen, ikke minst grunnet strenging av grenser og restriksjoner på reiser. Tui, som mistet det meste av inntektene i de første månedene av krisen, varslet i mai at de vil kutte opptil 8.000 stillinger, i tillegg til 900 jobber i datterselskapet Tui fly.