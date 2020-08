Høie ber Oslo sørge for god nok testkapasitet selv

– Det er kommunene som er ansvarlige for å organisere prøvetakingen ut fra lokale forhold, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Onsdag trådte de nye testkriteriene i kraft. De innebærer blant annet at man ikke skal trenge legehenvisning for å bli testet.

Mandag sa Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) at han frykter at de nye testkriteriene vil bidra til økt pågang på teststasjonene.

– Det kan bety at vi vil trenge hjelp på testsiden fra nasjonale myndigheter og be dem om at sykehusene også kan brukes til testing, sa Steen til NTB.

– Kan be om støtte fra Sivilforsvaret

Høie sier kommunene har en rekke muligheter til å ordne opp selv før sykehusene tas i bruk.

– Kommunene kan be om støtte fra Sivilforsvaret til logistikk rundt prøvetakingen, og de kan søke etter tilgjengelig helsepersonell som har registrert seg i nettportalen Nasjonalt helsepersonell. Kommunene kan også inngå avtaler med private leverandører for å øke sin testkapasitet, sier Høie.

Han viser samtidig til at det er ønskelig at man i størst mulig grad skjermer sykehusene fra stor pågang av mennesker, både med tanke på kapasitet og ikke minst risiko for å føre smitte inn i sykehus med påfølgende smitteutvikling.

– Hvis ingen andre tiltak gir god nok testkapasitet, kan kommunen ta kontakt med nærmeste helseforetak for å få etablert et samarbeid rundt prøvetakingen, sier Høie.

Vil øke testkapasiteten

Oslo har den siste tiden opplevd økende smitte. I helgen skrev VG at Oslo har registrert 22,49 smittede per 100.000 innbyggere, som innebærer at kommunen ville ha blitt markert rød i henhold til Folkehelseinstituttets karantenekrav til andre land.

Steen sa tirsdag til NRK at Oslo nå har en testkapasitet på i underkant av 5.000 innbyggere i uka. Det er under halvparten av myndighetenes minimumsmål.

På en pressekonferanse senere tirsdag ble det klart at Oslo vil øke testkapasiteten de kommende ukene.

– Jeg forventer at et nivå som er forsvarlig i forhold til det behovet som vi har i Oslo i dag, burde komme i løpet av en uke eller to, sa Steen.