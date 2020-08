Oslo-politiet gikk til aksjon mot park- og hjemmefester

Etter flere dager med omfattende festing i Oslo, gikk politiet natt til onsdag til aksjon mot parkfester og fester på private adresser. Den største festen som ble avsluttet var på St. Hanshaugen, der 150 personer var samlet.

Politiet fikk tirsdag beskjed om å skrive ut bøter til folk som drakk i parkene, men natt til onsdag nøyde de seg med å gi folk pålegg om å avslutte festene og heller følge opp med bøter og anmeldelse dersom det ikke ble fulgt.

Biden valgte Kamala Harris som visepresidentmakker

Demokratenes Joe Biden har valgt senatoren Kamala Harris som sin visepresidentkandidat. Hun blir dermed den første svarte kvinne som noensinne har hatt navnet sitt på stemmeseddelen til ett av de store partiene i et amerikansk presidentvalg.

Harris sier hun er beæret over å ha blitt valgt, og at Biden kan forene det amerikanske folket. «Han har brukt hele sitt liv på å kjempe for oss», sier hun.

Avlyser fadderuker

Flere fadderuke-arrangementer er blitt avlyst etter at det har kommet sterk kritikk mot studentene som fester mens smittetrykket øker i Norge, og særlig i Oslo. BI i Oslo valgte natt til onsdag å avlyse resten av fadderuken, og det samme har skjedd i Trondheim. I Bergen vil det bli tatt en ny vurdering onsdag.

– Jeg ber studentene i Oslo skjerpe seg, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, til NTB.

Over 900 nye koronadødsfall i Mexico

Mexico er det tredje hardest rammede landet i koronapandemien målt etter antall dødsfall. Tirsdag rapporterte landet om 926 nye dødsfall og 6.686 nye smittede.

Totalt har 53.929 mennesker død som følge av koronapandemien i Mexico, mens det bekreftede smittetallet har nådd 492.522.

Australia registrerte sin dødeligste dag så langt i pandemien

Australia opplevde tirsdag sin dødeligste dag så langt i koronapandemien, med 21 dødsfall og 410 nye smittetilfeller i delstaten Victoria, der det så langt er registrert 267 koronarelaterte dødsfall.

I hele Australia er det registrert 22.127 smittede og 352 døde i koronapandemien.