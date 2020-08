Politiet: Ingen store ansamlinger i Oslos parker i dag

– Vi har ikke fått noen meldinger om store ansamlinger i parker i dag i det hele tatt, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag kveld.

Det var mandag kveld samlet et stort antall studenter og ungdommer i blant annet Frognerparken i Oslo i forbindelse med fadderuka. Det førte til at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tirsdag truet med å slå ned på festingen med en påminnelse om at det faktisk er ulovlig å drikke på offentlig sted.

– Politiet forsikret meg i dag om at de vil slå ned på dette. Den ølen du konsumerer i parken, kan bli svært dyr, advarte byrådslederen på en pressekonferanse.

Ifølge politiet ligger normalsatsen for bøter for drikking på offentlig sted på 2.500 kroner. Byrådslederen truet også med å avlyse fadderuka dersom situasjonen ikke bedret seg.

– Det virker som folk har fått med seg oppfordringene fra byrådslederen, som går ut så sterkt, og politiet som indikerer at vi vil følge opp et lovverket vi har, sier Lie.

– Det er vi veldig glade for. Det er stort sett fornuftige mennesker der ute, sier han.