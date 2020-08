Høie mener Oslo kunne vært bedre forberedt på smitteøkning

Koronatelefonen og testkapasiteten i Oslo viste seg å være for liten da det kom nye smitteutbrudd i hovedstaden.

– De har selv sagt at de ikke var godt nok forberedt. Det betyr at de kunne vært bedre forberedt. Men jeg opplever at de tar tak, sier Høie på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen tirsdag.

Høie sier han var i kontakt med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) både lørdag og søndag.

– Jeg oppfatter at da de så at de var i en sånn situasjon, tok det på største alvor og har jobbet godt for å øke kapasiteten. Dette er vanskelige vurderinger de har stått i, sier Høie.

Han mener andre kommuner, som ennå ikke har opplevd slike lokale smitteutbrudd, kan lære av erfaringene fra blant annet Oslo.

– Det er viktig at kommunene nå bruker tiden de har til å forberede seg til lokale utbrudd. Vi har sagt hele tiden at det kommer til å komme, men det er annerledes å si at det kommer og å se hvordan faktisk fungerer i virkeligheten.