Direktør for barnevernet krever stans i fadderukene

Trommald sier til Aftenposten at hun er bekymret for at festing og sosiale sammenkomster vil føre til oppblomstring av coronasmitte. Hun frykter konsekvensene vil ramme barn og unge, spesielt om skoler og barnehager skulle bli stengt.

– Nå må studentorganisasjonene og rektorene på universitetene være seg sitt samfunnsansvar bevisst og stoppe dette, sier Trommald til avisen.

Hvis ikke dette skjer, må regjeringen og helsemyndighetene gripe inn, mener direktøren i Bufdir.

– Vi vet at dette har skyhøy risiko og store konsekvenser. Dette er ikke tiden for å dra på fest, bli kjent med mange nye mennesker og drikke mye alkohol, fastslår hun.

– Og når omkvedet er «vi skal gjøre så godt vi kan for å overholde smittevernreglene», så er det absolutt ikke nok, sier hun.