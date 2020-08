Område i Oslo sentrum sperret av etter funn av boblende saltsyre – flere har fått tilsyn av helse

– Folk i området får tilsyn av helsepersonell, med tanke på fare for etsende skade. Vi har satt en sikkerhetsavstand på 50 meter i området. Usikkert hvor mange det er snakk om, sier vaktkommandør Ola Klakegg i brannvesenet til VG.

Politiet meldte først på Twitter at det var snakk om en bøtte med boblende saltsyre, men skriver senere at rundt 15 liter saltsyre har rent ned i bakken og at ingen personer er skadd.

De skriver videre at området vil bli sperret av en stund fremover.

– Det er snakk om et mindre utslipp i forbindelse med arbeid i området. Vann- og avløpsetaten er varslet. Det er gitt beskjed om at de som har forårsaket utslippet må grave opp massene og kjøre det til destruksjon. Det er foreløpig uklart hvem som har forårsaket utslippet, sier Klakegg.