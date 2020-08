Brita Blomquist er død

Blomquist gikk bort 9. august, opplyser NRK.

– Hun var et fyrverki av et menneske, sier den tidligere NRK-medarbeideren Anette Groth til VG.

– Jeg var sammen med Brita på en tur til Irland i januar i år for å gjøre research til en tur hun planla dit. Da var hun skrøpelig og dårlig til bein. Men hun hadde likevel en begeistring og en unik stpåpåvilje. Brita var alltid veldig morsom å være sammen med, forteller Groth.

I statskanalen var Blomquist blant annet programleder for «Frokost-TV» sammen med Toppen Bech. Hun ledet også reiseprogrammet «God Tur» på NRK P1.

Blomquist kom opprinnelig fra Oslo, men var bosatt i Ålesund fra 1994.

I dødsannonsen heter det at det kun blir en privat minnestund for de nærmeste. Men her er det mulig å skrive minneord.