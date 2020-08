Milliardtap for Norwegian-aksjonærene

Finansavisen skriver at de fem største aksjonærene samlet sett har et urealisert tap på over 5 milliarder kroner etter restruktureringen av Norwegian i mai.

Siden da har aksjekursen falt fra 4,25 kroner per aksje til 1,347 kroner ved børsslutt mandag. Den største eieren er flyfinansieringsselskapet Aercap, registrert i Irland. Selskapet har et urealisert tap på over 2 milliarder på Norwegian-aksjene siden mai.