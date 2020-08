Politiet fortviler over festende studenter

Politiet i storbyene melder om svært mange fester natt til tirsdag, og ansamlinger av studentene som utfordrer smittevernet. I Oslo samlet over 1.000 seg i Frognerparken, og politiet ble møtt med påstander om at de sprer falske nyheter når de ba folk respektere smittevernreglene.

– Vi er ikke smittevernpoliti. Det er et kommunalt ansvar å følge opp det som skjer i Frognerparken, og vi har varslet beredskapsetaten i Oslo kommune om det, sier operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo-politiet.

To til sykehus etter skyting utenfor Det hvite hus

President Donald Trumps pressekonferanse om koronasituasjonen ble avbrutt da Secret Service-vakter evakuerte presidenten til Det ovale rom etter en skyteepisode utenfor Det hvite hus. Ifølge Secret Service ble en av deres agenter skadd i skyteepisoden.

– Det er beklagelig at det slik verden er, men verden har alltid vært et farlig sted. Det er ikke noe unikt, sa Trump da han gjenopptok pressekonferansen.

Ordfører ber innbyggerne holde seg unna Oslo

Oslo nådde i helgen smittetall som gjør at landets hovedstad ville kvalifisert til å bli et rødt land på FHIs liste over karanteneland. Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen ber nå sørlandskommunens innbyggere droppe Oslo-tur.

Jeg ønsker ikke at våre innbyggere skal reise til Oslo for moro skyld. Da bør de i så tilfelle gå i selvpålagt karantene når de kommer hjem, sier Arnt Abrahamsen til Fædrelandsvennen.

46 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 46 nye koronasmitte-tilfeller i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er en noe større økning enn den var ved midnatt natt til mandag, da FHI meldte om 39 nye tilfeller.

Totalt har 9.864 nordmenn testet positivt for koronaviruset.

Demonstrant død i Hviterussland

En person døde i Minsk under demonstrasjonene mot valget i Hviterussland mandag kveld. Ifølge innenriksdepartementet eksploderte en gjenstand mannen prøvde å kaste mot politiet i hånden hans. Flere land ber Hviterussland unngå voldsbruk mot demonstrantene som ikke er enig i den offisielle versjonen som tildeler Aleksandr Lukasjenko 80 prosent av stemmene i valget.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at valget ikke var fritt og rettferdig, og han fordømmer volden mot demonstranter og pågripelsen av opposisjonens tilhengere.