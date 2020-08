Medisinsk nødutstyr på vei til Libanon

Materiellet er pakket og sendt fra DSBs lager på Starum til Gardermoen, der det flys videre til Libanon, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I Libanon blir forsendelsen tatt imot av EUs multinasjonale koordineringsteam, som sørger for at libanesiske myndigheter mottar utstyret så raskt som mulig for videre distribusjon.

Til sammen sendes det 160 paller med livreddende utstyr. Utstyret som sendes, er ferdige pakker med materiell til å behandle skadde personer. Hver av pakkene inneholder utstyr til å behandle hundre personer i ti dager.