Kraftige demonstrasjoner i Hviterussland

Det ble meldt om sammenstøt mellom politi og demonstranter i Hviterussland, etter presidentvalget der den statlige valgdagsmålingen ga president Aleksandr Lukasjenko en overveldende seier.

Videoer viste politi som skjøt sjokkgranater mot demonstrantene i Minsk. Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja gikk i dekning etter at flere av hennes medarbeidere ble pågrepet.

Over 20 millioner smittet globalt

Til sammen 20.009.270 mennesker er nå bekreftet smittet av koronaviruset på verdensbasis, og 733.364 er døde som følge av covid-19-viruset, viser oversikten til Worldometers.

Det er USA som er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall. USA har registrert 5.199.411 smittede og 165.608 døde. Brasil har 3.035.582 smittede og 101.136 døde, mens Mexico med 475.902 smittede og 52,006 døde.

39 nye koronasmittede i Norge

Foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet viser at det ved midnatt natt til mandag var 9.638 registrerte koronatilfeller i Norge, 39 nye det siste døgnet. Totalt er det blitt registrert 170 nye smittetilfeller siden fredag.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Minst 97.000 barn koronasmittet på to uker i USA

Mens stadig flere skoler åpner og smitten totalt sett stiger i USA, viser en ny rapport fra organisasjonene American Academy of Pediatrics og Children’s Hospital Association at minst 97.000 barn og unge ble koronasmittet de siste to ukene i juli.

Totalt har 338.000 barn vært smittet av viruset i USA, og en firedel av dem bare i to uker i juli, skriver The New York Times.

Al-Noor-moskeen har fått to nye terrortrusler det siste året

Mandag er det ett år siden terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum. I året som har gått siden Philip Manshaus gikk til angrep, har moskeen fått to nye terrortrusler. Den ene kom før jul, mens den andre kom i mai.

Ifølge moskeen er antallet medlemmer som kommer i moskeen halvert siden angrepet.