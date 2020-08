Ingen fester som utfordrer smittevernet i storbyene natt til mandag

I Oslo, Stavanger, Kristiansand og Tromsø opplyser politiet til NTB at det er en stille og rolig natt uten ansamlinger som minner om det som var tidligere i helgen, da flere fester utfordret smittevernreglene.

I Bergen melder operasjonssentralen at politiet har vært ute og stanset 6–7 fester, men at det først og fremst har vært for å bevare natteroen for naboene.

Det samme opplyser politiet i Trondheim. Der fikk politiet meldinger om støy i nærheten av NTNU, men da politiet kom til stedet var festen allerede over.