Fylkesmannen i Vestland ber kommunene vurdere ytterligere åpning av sykehjemmene

Ifølge Bergens Tidende har Fylkesmannen bedt kommunene gjøre vurderingen av ytterligere åpning etter å ha gjort en undersøkelse av de ulike reglene som praktiseres av sykehjem i de forskjellige kommunene.

– Vi ønsker at kommunene gjør reelle vurderinger ut fra smittesituasjonen og heller endrer reglene raskt hvis situasjonen forandrer seg, sier assisterende fylkeslege Jon Andreas Bratberg til BT.

Han understreker at kommunene er smittevernmyndigheten og må gjøre sine egne vurderinger av hvilke regler som er nødvendige. Eldrebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF), har bestilt en kartlegging av muligheten for å gå fra ett timebesøk i uka til to.