Al-Noor-moskeen har fått to nye terrortrusler det siste året

Mandag er det ett år siden Manshaus drepte stesøsteren sin og gikk til angrep på moskeen med mål om å drepe så mange som mulig. Han ble overmannet, og stesøsteren ble det eneste offeret. Budstikka melder mandag at det er kommet to nye terrortrusler til moskeen i året som har gått.

En av dem ble sendt før jul, mens den andre kom i mai, mens rettssaken mot Manshaus pågikk.

– I mai fikk vi en anonym epost, der vedkommende mente det samme som gjerningspersonen. Han skrev at muslimer ikke har noe i Norge å gjøre, og at hvis vi ikke gir oss og blir stille, så blir det blodbad, sier Waheed Ahmed, talsperson for moskeen.

Moskeen har opplevd at rundt halvpartene av medlemmene holder seg helt eller delvis borte fra moskeen etter angrepet. Særlig er mange foreldre redde for å ta med barna i moskeen, sier Ahmed. Moskeen har innført en rekke sikkerhetstiltak etter angrepet.

– Du blir jo redd. Og nervøs. Før hendelsen ville vi tenkt at noen sender det for å skremme. Etterpå tenker vi at personen kan gå til handling. Vi har jo sett det skje. Selv om samfunnet bygger opp strategier mot ny terror, så kan man aldri helgardere seg mot det, sier Ahmed.