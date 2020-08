Indre Østfold stenger ned etter smitteutbrudd

Kommunen presenterte hastetiltakene på en pressekonferanse på rådhuset i Askim søndag kveld. Situasjonen ble betegnet som «ute av kontroll».

Ett av de mange forbudene er mot all form for sosial samvær i privat regi og besøk mellom ulike familier og venner. Forbudet trer i kraft fra klokken 22 søndag kveld og varer i første omgang ut neste uke.

– Men det er klart at hvis tiltakene ikke blir fulgt, kan det føre til en utvidelse som kan ramme alle deler av samfunnet, sier ordfører Saxe Frøshaug (Sp) til NTB.

Han sier kommunen satser alt på at innbyggerne forstår alvoret, og at de er avhengig av en felles dugnad for å gå tilbake til en normal tilstand.

– Stopper vi nysmitte, har vi tro på at vi kan åpne mye igjen neste uke, sier han.

Diskusjonen rundt de strenge tiltakene startet i går kveld da det ble klart at de hadde 22 nye positive tilfeller i kommunen.

Brudd kan straffes

– Det blir vanskelig å håndheve et slikt forbud på sosial samkomst mellom ulike familier, men vi håper at lokalsamfunnet vil bidra i fellesskap, sier kommuneoverlege Jan Børre Johansen til NTB.

Rådmann Georg Smedhus legger til at politiet har makt til å håndheve eventuelle brudd der de kan påvises, og at hvem som helst i samfunnet kan melde fra dersom de ser overtramp på restriksjonene.

Fakta om coronatiltakene Indre Østfold kommune innfører De fleste tiltakene gjelder fra og med søndag kveld klokken 22. * Alle SFO og barnehager holdes stengt i uke 33. * Alle sammenkomster i privat regi blir forbudt ut uke 33. * Alle arrangementer i august avlyses. * Sykehjemmene i kommunen stenges for besøk til og med lørdag 22. august. * Det innføres bruk av munnbind for ansatte på sykehjemmene under hele vakten, og ikke kun i pasientrelaterte situasjoner. * Biblioteket, svømmehaller, idrettshaller og øvingssteder holdes stengt ut august. * Idretts- og fotballbaner holdes stengt ut uke 33. Alle treninger avlyses, og det er ikke tillatt å oppholde seg på banen. * Badeplasser, idretts- og aktivitetsparker holdes stengt ut uke 33. Det samme gjelder alle serveringssteder og treningssentre.

Eventuelle konsekvenser på brudd kan for eksempel være bøter, men det vil bli opp til politiadvokaten å avgjøre i hver enkelt sak. Johansen sier de forventer flere tilfeller av smitte de neste dagene.

– Vi har mange nærkontakter med symptomer som vi tester fortløpende, sier Johansen.

Han forklarer at mange av dem som har testet positivt, viste få eller beskjedne symptomer.

De tester mellom 200 og 250 personer hver dag, og har styrket bemanningen hos kommunens koronatelefon og smittesportingsteam.

– Steng grensen

– Jeg vil oppfordre regjeringen om å igjen stenge grensene til Sverige, fram til situasjonen er under kontroll i begge landene, sier ordfører Frøshaug.

Han mener at åpningen av grensen har gjort situasjonen vanskeligere å håndtere for kommunen.

– Vi ser at mange av de smittetilfellene vi har kan kobles rett opp mot utenlandsopphold i Sverige og i Polen, både i røde og grønne soner, sier ordføreren.

Han forklarer at de har sendt signaler til regjeringen hele uken om at de ønsker å stenge grensene igjen.

– Åpningen mener vi var å gå for langt. Vi må få mye bedre kontroll på situasjonen i begge land før grensene blir åpnet. De smitteverntiltakene vi har i Norge blir ikke opprettholdt i utlandet, sier Saxe.

Stenger bibliotek og idrettssteder

Kommunen stenger også ned alle bibliotek, som vil forbli stengt ut august. Idrettshaller og svømmehaller holdes også stengt ut måneden. Det samme gjelder idrettsbaner og fotballbaner. Alle arrangementer denne måneden avlyses.

Serveringssteder, barnehager og skolefritidsordninger stenges ut uken, men de fleste butikker forblir åpne, også på handlesenter.

– Men vi ber om at de ansatte er ekstra nøye med smittevern, og at bedrifter bør be sine ansatte om å ikke foreta utenlandsreiser, sier Frøshaug.

Han påpeker at de har forsøkt å skjerme næringslivet så godt de kan, og det kun er der de har mulighet å stramme inn, dersom tiltakene ikke er nok til å stoppe smitten.

Kommunen har allerede innført elektroniske møter for sine ansatte og opprettholder hjemmekontor så langt det er mulig. De begrenser også muligheten for sine ansatte til å reise inn i Sverige, ved å innføre karantene for dem som tar dagsreiser dit. Også for helsepersonell innføres det strengere tiltak enn normalt. Ansatte i sykehjem må bruke munnbind gjennom hele vakten.

De siste dagene er til sammen 59 smittet i kommunen, som har en befolkning på knappe 45.000 innbyggere.