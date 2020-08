Over 1.000 nye smittetilfeller i Tyskland

Lørdag registrerte helsemyndighetene 1.122 nye smittede. Før det nyeste utbruddet hadde Tyskland ikke registrert over 1.000 tilfeller på én dag siden 9. mai.

Til sammen har helsemyndighetene registrert 215.336 coronatilfeller i Tyskland. Torsdag var det 1.045 nye tilfeller og fredag 1.147. Trenden har vært økende siden slutten av juli.

Robert Koch-instituttet, som er Tysklands smittevernmyndighet, har registrert 9.195 døde av viruset, noe som er langt lavere enn andre land med lignende antall smittede.

Tyskland har registrert 12,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene og er dermed et godt stykke unna grensa på 20 tilfeller som norske myndigheter har satt for å innføre reiseråd og karantenekrav.

Vellykket

Tyskland utmerket seg ved å lykkes i å bremse viruset raskt og effektivt sammenlignet med mange andre land.

Da pandemien sto på som verst i mars, var det 6.000 nye tilfeller per dag, men myndighetene fikk det ned til noen få hundre i mai.

Siden har tallet krøpet litt opp igjen, dels på grunn av enkelte alvorlige utbrudd, dels fordi unge har senket skuldrene.

Skoleåpning

Men landet står overfor nye utfordringer når skoleåret mandag starter for millioner av skolebarn, midt i pandemien.

Hver av de 16 delstatene har forskjellige regler for bruk av munnbind, for lufting av klasserom og for sosial avstand.

I Berlin må elever og lærere bruke munnbind i korridorene, men ikke i klasserommene. I Mecklenburg-Vorpommern er det ikke påbud om munnbind, men i den hardest rammede delstaten Nordrhein-Westfalen må munnbind brukes hele tiden.

Barn kan smitte

Mange frykter at gjenåpningen av skolene skal føre til nye utbrudd og mener det hadde vært bedre med fortsatt hjemmeskole slik som i vår, iallfall deler av tiden.

Isabella Eckerle, som leder virusforskningen ved universitetet i Genève, sier det fortsatt er mye å lære om hvordan barn smittes og sprer viruset, men at det er klart fra andre land at gjenåpning av skolene kan utløse større utbrudd.