Tettpakket på hovedstadens badesteder

– Nå må folk skjønne alvoret. Inntil for et par uker sider var sannsynligheten for smitte på slik steder svært lav. Nå begynner vi å få såpass mye smitte i samfunnet at folk må ta personlig ansvar for å unngå smitte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen til VG.

Avisa melder at det blant annet var fullt av gjester på Kadettangen badeplass i Bærum og i Paradisbukta og på Huk i Oslo.

Også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo reagerer på ansamlingene av badegjester.

– Kommer du til et sted der du synes det er for tett med folk er det lureste å dra hjem igjen og heller oppsøke steder med mindre trengsel, understreker han.