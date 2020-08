Elsparkesykkelutleier i Oslo reduserer hastigheten på natten i helgene

– Fra midnatt og fram til klokken 4 vil makshastigheten reduseres fra 20 kilometer i timen til 15 kilometer i timen, fra torsdag til søndag innenfor Ring 1, skriver operatøren Bolt i en pressemelding.

Tiltaket er et to ukers prøveprosjekt.

Tolv personer ble alvorlig skadd i ulykker med elsparkesykler i Oslo i juli. Oslo skadelegevakt har vært spesielt kritisk til kjøring i alkoholpåvirket tilstand og har sagt at de vil anbefale å stenge for bruk av elsparkesykler om natten, da de mest alvorlige ulykkene skjer.

Ønsker nattilbud

Regionsjef for Bolt i Nord-Europa, Nils Wijkmark, sier i pressemeldingen at det ikke er en god løsning.

– Oslo er en by som ønsker å redusere biltrafikken, derfor er det et økende behov for alternative transportmidler. Om natten reduseres kollektivtilbudet, men det finnes fortsatt mange mennesker som har behov for å flytte på seg, eksempelvis dem som jobber om natten. Vi ønsker å tilby tjenestene våre også til disse menneskene, sier han.

Møter Hareide

– Vi oppfordrer alle som bruker sparkesyklene våre til å kjøre forsvarlig, med hjelm og ikke under noen omstendighet hvis de er ruspåvirket, sier Wijkmark.

Fredag møter elsparkesykkelutleierne samferdselsminister Knut Arild Hareide for å diskutere utfordringene knyttet til elsparkesyklene.

Torsdag var Hareide i møte med representanter for kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Drammen om samme tema.