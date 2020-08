Norgesgruppen selger vesentlig flere norskproduserte varer

I perioden ble det kjøpt norskproduserte varer for 2,7 milliarder kroner mer enn i andre kvartal i 2019. Økningen i landbruksprodukter fra Norge var på 1,3 milliarder kroner.

– Vi ser at flere lokalmatprodusenter faktisk har tredoblet omsetningen gjennom våre butikker, og det er rimelig å anta at dette har reddet mange norske arbeidsplasser, sier konsernsjef Runar Hollevik i en pressemelding.

Fornøyde bønder

Salgstallene gleder Norges Bondelag.

– Dette viser at folk er villige til og ønsker å kjøpe norske landbruksprodukter. Jeg håper at kjedene biter seg merke i dette og ser potensialet i salg av mer norskprodusert mat. Vi må passe på å handle norske varer til vanlig, slik at vi har best mulig beredskap i vanskelige tider, sier leder Lars Petter Bartnes til NTB.

– Her er det også tydelig hva bortfallet av grensehandelen betyr for norsk økonomi og arbeidsplasser, fortsetter han.

Kraftig salgsvekst

Totalt hadde Norgesgruppen en salgsvekst på 23 prosent. Ifølge Hollevik står stengingen av svenskegrensen for halvparten av veksten. Økt innenlandsturisme og mer hjemmespising enn normalt anses også som sentrale momenter.

– Som følge av stengte grenser og bortfall av grensehandel er minst sju milliarder kroner av den totale svenskehandelen flyttet til Norge. Dette har i tillegg trolig skapt en salgsøkning for norske landbruksprodukter på totalt rundt to milliarder kroner hittil i år, sier konsernsjefen.

Norgesgruppen er landets største aktør innen dagligvarehandel og har det siste året styrket sin posisjon. Konsernet har 44 prosent av dagligvaremarkedet.