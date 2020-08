Badeland i Askim stengt etter coronasmitte

Den ansatte kan ha blitt smittet under et besøk på Snackbaren 1985 i helgen.

Daglig leder David Koht-Nordbye sier at testresultatet for de øvrige tre først foreligger søndag eller mandag, og at badet derfor er stengt fram til tirsdag.

– Vi er veldig lei oss for at en slik hendelse rammer oss, sier Koht-Nordbye til NRK.

Til sammen 14 personer er smittet i et utbrudd i Indre Østfold som ble kjent onsdag.



Smitteutbruddet har forbindelse til reiser i grønne land og til utelivet i Askim.

Koht-Nordbye bekrefter at smitten på Østfoldbadet kan knyttes til utbruddet i kommunen.