Mor og barn fløyet til sykehus etter ulykke i sjøen i Kvinnherad

Politiet opplyser at de klokka 19.35 fikk melding om at et barn hadde vært i sjøen i Husnes båthavn. Jenta kan ha vært i vannet i cirka tre minutter, opplyser Vest politidistrikt.

Hun er fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Også barnets mor er fløyet til sykehuset etter å ha segnet om på stedet.

Tilstanden til de to er foreløpig ikke kjent.

– Mor har ikke vært i vannet. Det er utenlandske personer, men vi vet ikke om de er turister, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til VG.

Han opplyser at politiet jobber på stedet og leter etter vitner til hendelsen.

Saken oppdateres