Mann vant 62 millioner i Vikinglotto: – Helt vanvittig

– Det har så vidt begynt å synke inn. Men det er fremdeles uvirkelig. Jeg har sjekket kupongen flere ganger for at det skal gå opp for meg, sier den nybakte mangemillionæren til Norsk Tipping.

Mannen var smått sjokkert da han fikk telefonen fra Hamar onsdag kveld, etter å ha fått 6+1 rette. Han legger ikke skjul på at det ble lite søvn natt til torsdag.

– Det ble vel bare et par timer. Etter jeg hadde fått telefonen fra Norsk Tipping, fikk jeg så høy puls. Jeg måtte sette meg ned og slappe litt av.

Han beskriver seiersfølelsen som «vanvittig».

– Jeg har så mye lykkefølelse i meg. Det er helt vanvittig. Det kribler noe voldsomt i kroppen. Jeg har ikke vært borti noe lignende, sier mannen,

Mannen har informert sine nærmeste om gevinsten.

– Først trodde de ikke på det. Men jeg tror de gjør det nå, sier han.

Selv om han nå er 62 millioner kroner rikere, har han ingen planer om å bruke pengene med en gang.

– Jeg skal realisere noen drømmer. I tillegg drypper det noen kroner på noen familiemedlemmer, sier mannen.