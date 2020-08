Alle på hurtigruteskipet Roald Amundsen må testes på nytt

– Alle de isolerte på skipet ble undersøkt på nytt i går. Flere av disse var isolert fordi de hadde delt lugar med andre som var bekreftet smittet tidligere, og mange av disse utviste symptomer på covid-19. Det var også personer som var i karantene, som hadde symptomer som ga mistanke om covid-19. Det endte med at vi besluttet at alle om bord skulle testes på nytt av dem som ikke hadde positive prøver fra før, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Besetningsmedlemmene må nå holde seg på lugarene sine til testresultatene er klare. Kommunen forventer svar på prøvene i løpet av ettermiddagen torsdag.

Overtar medisinsk ansvar

Kristoffersen sier samtidig at Tromsø kommune har overtatt det medisinske ansvaret for mannskapet om bord. Dermed er de to legene på MS Roald Amundsen fritatt fra sine oppgaver og isolert på sine lugarer.

– Det kan sikkert oppleves som dramatisk for dem. Vi har ikke fått til det samarbeidet som er nødvendig for forsvarlig ivaretakelse av besetningen om bord, sier Kristoffersen, og fortsetter:

– Det har vært vanskelig å få på plass klare avtaler for hvilke rutiner vi skal ha for klinisk observasjon av besetningen om bord.

Kristoffersen mener også at samarbeidet med Hurtigruten var vanskelig den første tiden etter at MS Roald Amundsen la til kai i Tromsø natt til fredag i forrige uke.

– Det har vært en utvikling i løpet av disse dagene. Det startet med et vanskelig samarbeid, og det har vært uklart hvem vi kunne forholde oss til som hadde mulighet til å gjennomføre tingene vi var enige om. Vi har etter hvert kommet i kontakt med personer i ledelsen, og per i dag har vi tillit til dem vi samarbeider med, sier kommuneoverlegen.

Respekterer vurderingene

Pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten skriver i en epost til Nordlys at de respekterer de medisinskfaglige vurderingene som er gjort av kommuneoverlegen, Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge.

– På MS Roald Amundsen er situasjonen den at alle besetningsmedlemmer i isolasjon eller karantene skal holde seg til lugaren. Det gjelder også helsepersonellet fra Hurtigruten om bord. Vi skal fortsette det gode samarbeidet vi har med alle som bidrar til en god og forsvarlig håndtering av situasjonen rundt MS Roald Amundsen i Tromsø, skriver Knoph.

Fem innlagt på sykehus

Det var i forrige uke at smitteutbruddet på Hurtigrutens ekspedisjonsskip Roald Amundsen ble kjent. Onsdag var 37 av mannskapet og 16 av passasjerene som var om bord på to seilaser med skipet mellom 17. og 31. juli, bekreftet smittet av covid-19, ifølge Folkehelseinstituttet.

Torsdag opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge at i alt fire besetningsmedlemmer og én passasjer som har vært om bord på skipet, er innlagt med covid-19.

Samtidig har politiet startet etterforskning av Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet på skipet.

– Troms politidistrikt er nå i gang med avhør av mannskap og andre personer tilknyttet Hurtigruten. Vi kan ikke kommentere innhold fra avhør da etterforskningen foreløpig er på et tidlig stadium, sier påtaleansvarlig Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Torsdag begynte også testingen av mannskap og passasjerer på hurtigruteskipet MS Spitsbergen i Tromsø. Det er også gjennomført testing av passasjerer og mannskap på MS Fridtjof Nansen.

Trygve Hegnar, eier av ABC Nyheter og Startsiden, er styreleder og eier fem prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.