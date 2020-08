Flere coronasmittet etter Polen-besøk

De siste tre dagene har Bodø rapportert om fire nye tilfeller av coronasmitte hos personer som har oppholdt seg i Polen. Nå ber kommunen Polen-reisende gå i frivillig karantene, opplyser NRK.

– Det er helt tydelig at det er mye smitte i dette området, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

Også i Lyngdal er det torsdag meldt om ett nytt smittetilfelle, der vedkommende trolig har blitt smittet i Polen, ifølge Lister24.

Polen har nå 20,1 coronasmittede per 100.000 innbyggere, ifølge VG. FHIs terskel for at land skal ha status som «grønt», og at innreisende dermed slipper karantene, er at denne ikke skal være over 20.