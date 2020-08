Krisehjelpen ankommer Libanon

Flere land bidrar med medisinsk hjelp, feltsykehus, redningseksperter og hunder når det første av krisehjelp når Libanon etter katastrofen i Beirut.

Den massive eksplosjonen i byens havneområde har ført til enorme ødeleggelser. Minst 113 mistet livet, og mange er savnet.

9.409 registrerte koronatilfeller i Norge – 47 nye siste døgn

Det var registrert 9.409 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til torsdag, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Det utgjør en økning på 47 tilfeller det siste døgnet. De siste to dagene er økningen på 75 tilfeller. Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Twitter nektet Trump-kampanjen å tvitre fram til korona-innlegg ble fjernet

I innlegget, som er blitt slettet, var det et utdrag fra et intervju der Trump sa at barn er «nesten immune» mot covid-19.

Det samme innlegget ble tidligere onsdag fjernet fra Facebook, som i likhet med Twitter mener videoen i innlegget sprer feilinformasjon om koronaviruset.

SVs Bergstø får kamp om førsteplassen på lista

SV-nestleder Kirsti Bergstø er nominert på førsteplass på Akershus-lista til stortingsvalget i 2021, men hun får kamp av nummer to-nominerte Sheida Sangtarash.

Overfor Klassekampen bekrefter Sangtarash fra Bærum at hun har lansert sitt kandidatur.

Europa frykter ny virusbølge og strammer inn

Flere europeiske land skjerper virusrestriksjonene. De frykter en ny koronabølge skapt av økt reisevirksomhet i sommerferien.

Smitteklaser har oppstått flere steder, blant annet i Skottland og Hellas.

Oslo vil ikke kreve penger for inntauede sparkesykler

Oslo kommune dropper inntil videre den varslede planen om å kreve gebyr av selskapene for feilparkerte elsparkesykler, får Dagsavisen opplyst. I helgen skrev Dagbladet at kommunene ville avkreve et gebyr for at selskapene skulle få tilbake inntauede sykler.