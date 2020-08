Et annerledes studieår på trappene

30. juli uttalte Oslo Met-rektor Curt Rice til VG at myndighetene bør komme med krav om munnbind i fadderuka og på forelesninger.

Også Folkehelseinstituttets overlege Preben Aavitsland har uttalt at han frykter studiestarten og fadderuka. 108.000 personer har fått tilbud om studieplass gjennom Samordna Opptak.

– Da kommer det ungdommer fra hele landet. Noen av dem har kanskje nylig vært på utenlandsferie. De blander seg og skal kanskje ha ganske nær kontakt, sier han.

Helseminister Bent Høie (H) sier at studiestedene ikke har mulighet til å sanksjonere studentene etter smittevernlovgivingen.

– Studiestedene har mulighet til å innføre egne regler, men nasjonale råd går fra FHI til oss. I løpet av august vil FHI komme med en ny vurdering av bruken av munnbind, sier Høie til NTB.

Fadderuke i det fri



Aavitsland sier alle studenter bør oppføre seg som om de selv er smittet. Men også studiestedene hjelper til. Flere digitale arrangementer, mindre faddergrupper og fysiske arrangementer utendørs er tiltak som går igjen.

– Som en del av programmet vil vi blant annet gjennomføre et utendørs rebusløp som vil gå over fire dager. Det gir større plass til faddergruppene og sikrer avstand gjennom hele aktiviteten, skriver kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite ved Handelshøyskolen BI.

I fadderuka vil opplæring i smittevern for de nye studentene bli et hovedtema. Universitetet i Oslo krever smittevernkurs for både ansatte og studenter.

Blandet undervisning



Også undervisningen vil bli annerledes. Da Norge stengte ned 12. mars, måtte også universitetene og høyskolene avslutte all undervisning, og de fleste valgte å gjennomføre flest mulig hjemmeeksamener.

I høstsemesteret er det lagt opp til at studentene skal få noe fysisk undervisning, men smittevernhensyn gjør at mye fortsatt må foregå over nett.

– Vår ambisjon er at to tredeler av undervisningen i høstsemesteret skal gjennomføres på campus, så sant det er innenfor FHI-reglene, skriver Syrrist-Leite.

Flere universiteter har leid ekstra lokaler og redusert størrelsen på seminargruppene for å klare å opprettholde enmetersregelen.

Reservere plass

Universitetet i Oslo skal bruke lesesaler som undervisningslokale og innfører krav om at studentene må reservere lesesalplass. I tillegg må universitetene håndtere spørsmålet om studenter i risikogruppa.

– Studenter som er i risikogruppen, skal ikke måtte møte fysisk til undervisning, understreker viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen.

I det som fortoner seg som et uvanlig studieår, har flere fryktet at særlig førsteårsstudentene vil bli sittende fast på hybelen, ensomme og uten sosiale samlingspunkter.

Også denne utfordringen prøver studiestedene å møte. Førsteårsstudentene blir prioritert i adgangen til fysisk undervisning, og som vanlig oppfordres de til å engasjere seg i studentfrivilligheten.