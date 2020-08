56 prosent mener det var en tabbe å åpne grensene

Meningsmålingen er utført på vegne av Nordlys , Avisa Nordland, BA, Nidaros og iFinnmark. Et landsomfattende utvalg er stilt følgende spørsmål: «Hva synes du om at norske myndigheter åpnet grensene ut mot Europa 15. juli?".

På dette varer 56,4 prosent at det var en tabbe. Flere kvinner enn menn mener åpningen var et feilgrep.

Bare 26,5 prosent mener det var riktig å åpne grensene, mens 17,1 prosent svarer vet ikke.

Aldersgruppen 30–44 år skiller seg ut med 65,5 prosent som mener det var feil å åpne grensene, mens aldersgruppen over 65 år er mest positive til vurderingen som ble gjort.

Norge har fortsatt ikke åpnet grensene for reisende fra alle europeiske land. Listen over hvilke land som er såkalt røde, altså at de gir karanteneplikt ved innreise til Norge, oppdateres jevnlig.

FHI: Første smitteøkning siden mars



FHI meddeler i en fersk rapport at smittespredningen øker for første gang siden mars, men presiserer at smitten fortsatt er lav i befolkningen.

Etter en nedgang av corona siden slutten av mars, har det de siste to ukene vært en økning i antall meldte tilfeller, viser Folkehelseinstituttets ferske ukesrapport.

– Den samlede overvåkingen viser en økning i smittetallene siste uke, men fortsatt lav spredning av covid-19 i befolkningen, skriver FHI i en ukesrapport som ble publisert onsdag.

De siste to ukene har det vært 290 nye tilfeller av coronasmitte i Norge, der 196 av tilfellene er rapport inn den siste uken, fordelt på 37 kommuner.

Smitten er i dag 5,4 per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og kommer i hovedsak av reiser, lokale utbrudd og klynger.

VIDEO:Nakstad om folks kontaktmønster i corona: – Forskjellen fra mars til nå er enorm