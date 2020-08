Mann med hatt og sigar gikk løs på parkeringsvakt med paraply i Bergen

Politiet i Bergen opplyser til NTB at parkeringsvakten gikk ned for telling etter å ha blitt slått i hodet av den store paraplyen, men at det etter forholdene gikk bra med ham.



En sigarrøykende mann med mørke klær, lys hatt og stor svart paraply ble etterlyst etter hendelsen.

Munnhoggeri



– Parkeringsvakten skulle skrive ut parkeringsgebyr på en bil, og mens han gjorde det kom en som ikke hadde noe med bilen å gjøre bort og truet ham og prøvde å stikke ham med paraplyen. Da oppsto det munnhoggeri. Så klinket mannen til parkeringsvakten i tinningen med paraplyen, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

– Parkeringsvakten gikk ned i knestående, mens gjerningsmannen gikk fra stedet. Vakten trengte ikke helsehjelp, men er medtatt og oppskaket, sier Hellesund.

Har skapt uro i sentrum flere ganger

Ifølge operasjonslederen har politiet i Bergen nå en navngitt mann i kikkerten. Det dreier seg om en ustabil person som har skapt uro i sentrum flere ganger.

– På en dag som i dag er paraply et helt nødvendig redskap å ha med seg, men ikke for bruk på denne måten, sier Hellesund.

En lovendring fra 2015 gjør at parkeringsvakter ikke automatisk er vernet som offentlige tjenestemenn.