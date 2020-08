Eksperter: Fyrverkeribrann antente ammoniumnitrat i Beirut havn

Over hundre mennesker er sannsynligvis døde og flere enn 200.000 hjemløse etter katastrofen som rammet byen tirsdag. Området rundt Beirut havn ligner et postapokalyptisk landskap etter den enorme eksplosjonen, som blåste ut vinduer flere kilometer unna.

Eksperter som har analysert videoopptak av hendelsen, mener både videoene og skadene i området tyder på det var ammoniumnitrat som eksploderte. Også regjeringen i Libanon mener dette var årsaken.

Stoffet, som både brukes som kunstgjødsel og i eksplosiver, antenner vanligvis ikke av seg selv. Det har trolig skjedd som følge av brann i et fyrverkerilager i nærheten.

Oransje og hvite skyer

– Før den store eksplosjonen kan du se gnister midt i brannen, du kan høre popkorn-lyder og fløytelyder. Det er veldig spesifikke kjennetegn ved fyrverkeri, både det visuelle, lydbildet og forandringen fra en sakte brann til en massiv eksplosjon, sier Boaz Hayoun, eier av det israelske sikkerhetsselskapet Tamar Group.

Jeffrey Lewis, en rakettforsker på Middlebury-instituttet i California, er enig.

En stor hvit sky etterfulgte eksplosjonen, noe som ifølge Lewis er vanlig ved eksplosjoner i områder med høy luftfuktighet. Den oransje skyen som oppsto seinere, skyldtes trolig den giftige gassen nitrogendioksid.

Konfiskert fra skip i 2014

Eksperter vil nå granske videobildene for å prøve å gi et anslag på hvor kraftig eksplosjonen var ved å måle krateret.

Rystelsene i bakken tilsvarte et jordskjelv med en styrke på 3,5, ifølge tyske seismologer.

Ifølge innenriksminister Mohammed Fahmi var det 2.700 tonn ammoniumnitrat som gikk i lufta. Dette hadde vært lagret i havnen siden det ble konfiskert fra et skip i 2014.

Det er ikke kjent hva slags forhold stoffet ble lagret under da det ble flyttet fra skipet til en lagerbygning i havna. Men dette ble gjort fordi det ble regnet som utrygt å la det ligge i skipet det ble konfiskert fra.

Det er heller ikke bekreftet fra offisielt hold at det faktisk var en fyrverkeribrann som utløste eksplosjonen. Fyrverkeri er svært vanlig i Libanon, og brukes i feiringer og religiøse sammenhenger.

Lover strenge straffer

Ifølge nyhetsbyrået Reuters mener Libanons president Michel Aoun at det var uakseptabelt at det ikke var strengere sikkerhetstiltak ved lageret. Han lover at de ansvarlige vil bli straffet «så hardt som mulig».

Forskningssjef Henric Östmark ved det svenske Forsvarets forskningsinstitutt sier at den raske utviklingen fra brann til eksplosjon tyder på at det ikke var en brann alene som antente ammoniumnitratet. Han ber om en grundig gransking.

– Man må lære av dette. Vi har jo også titusentalls tonn med ammoniumnitrat på lager i Sverige og rundt om i verden, så det er viktig å få et svar på hva som skjedde her, sier Östmark.