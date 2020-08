Bil fanget av steinras i Gudvangen i Sogn

Rasene har gått på begge sider av Bakkatunnelen, som går nord for det populære turiststedet. På sørsiden av tunnelen har det gått et lite ras, mens det har gått et større ras på nordsiden av den 1,7 kilometer lange tunnelen. Det var i det nordlige raset bilen ble fanget.

– Det har kommet store steiner på størrelse med små personbiler fra høyt oppe i fjellsiden, mye av raset har gått i vannet, sier trafikkoperatør Ketil Molvær i Veitrafikksentralen til Bergens Tidende.

Bilen skal være truffet av steinene, men det er ikke meldt om personskader. Personene som var i bilen, kom seg ut. Det er ikke meldt at flere biler ble tatt av raset.

Politiet fikk melding om raset klokka 9.12.