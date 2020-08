Bodø kommune i gang med coronatesting av besetningen på Seadream 1

– Ingen har noen symptomer på sykdom. Dette er et føre-var-prinsipp som gjør at vi skal teste mannskapet, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune til Avisa Nordland onsdag morgen.

Tirsdag ble det kjent at en gjest fra Danmark fikk påvist covid-19 ved en rutinekontroll ved ankomst til hjemlandet. Ifølge smittevernoverlegen har vedkommende som har testet positivt for viruset, har ikke hatt noen symptomer på sykdom, og at det er flere spørsmålstegn.

Det er bare besetningen som skal testes. Smittevernlegen forklarer overfor TV 2 at passasjerne på luksusskipet gikk om bord søndag, og på grunn av virusets inkubasjonstid vil det være for tidlig å teste dem.

– Worst case er at det er mange som er smittet og mange som blir syke, men så langt er det ingenting som tyder på det, sier Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) til kanalen.

Skipet kom til Bodø ved 2-tiden natt til onsdag. Like ved skipet på terminalkaia i Bodø havn er det satt opp oransje telt fra Sivilforsvaret, hvor testingen skal foregå.

Trolig er prøvesvarene klare i løpet av kvelden.