Mange døde i eksplosjoner i Beirut

Minst 78 personer er døde og 4.000 skadd i de to voldsomme eksplosjonene i Beirut. Folk har lett videre i havneområdet utover natta, men arbeidet er vanskelig i mørket.

Det var 2.750 tonn ammoniumnitrat som gikk i luften, opplyser Libanons president Michel Aoun. Han sier manglende sikkerhetstiltak var årsaken.

9.362 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var registrert 9.362 tilfeller av koronasmitte i Norge ved midnatt natt til onsdag. Trenden er økende for første gang siden april, skriver VG.

Smittetallet utgjør en økning på 28 tilfeller det siste døgnet, ifølge de foreløpige tallene hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Svensk politi kan ha funnet bil som var etterlyst

Politiet kan ha funnet bilen som har vært etterlyst etter skyteepisoden der en tolv år gammel svensk jente ble drept. Tirsdag kveld gikk de ut med bilde av en hvit stasjonsvogn som hadde blitt sett på overvåkingsbilder.

Natt til onsdag fikk de beskjed om at en lignende bil sto i brann i Sollentuna, ifølge Expressen.

Cruiseskip har ankommet Bodø

Cruiseskipet SeaDream 1 la ved totiden natt til onsdag til kai i Bodø, ifølge Avisa Nordland. Alt mannskap skal testes for covid-19 etter at en tidligere passasjer fikk påvist koronasmitte ved ankomst til hjemlandet Danmark.

Prøvesvarene er ventet onsdag kveld.

Minst seks mistet livet da Isaias herjet

Minst seks personer er døde etter at den tropiske stormen Isaias har skapt tornadoer og kraftig regnvær langs den amerikanske østkysten.

To personer døde da Isaias forårsaket en tornado som traff et område for husvogner i North Carolina. Også i Pennsylvania, Maryland, New York og Delaware meldes det om døde.

Mann knivstukket i Kragerø – tre pågrepet

En mann i 40-årene er kjørt til sykehus etter å ha blitt knivstukket i en bolig i Kragerø. To kvinner i 40-årene og en mann i 60-årene er pågrepet.

Sørøst politidistrikt fikk melding om saken like etter klokka halv ett natt til onsdag. Skadeomfanget er ukjent, men mannen var bevisst, ifølge politiet.