Hurtigruten: Styret har full tillit til konsernsjef Skjeldam

– Hurtigruten er i en krevende situasjon. Det viktigste nå er å ivareta mannskap, ansatte og gjester på en god måte, komme til bunns i det som har skjedd, og over tid reetablere tilliten til selskapet, skrev styreleder Trygve Hegnar i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

36 besetningsmedlemmer og seks passasjerer har foreløpig testet positivt for coronaviruset etter to seilaser med Hurtigrutens skip Roald Amundsen.

Konsernsjef Skjeldam beklaget situasjonen på en pressekonferanse mandag på vegne av selskapet. Han sa at de har bestilt en ekstern granskning, og han fastslo at det var hans ansvar som øverste leder at situasjonen ble som den ble.

Refs fra regjeringen

Kort før det hadde helseminister Bent Høie (H) gått ut med kraftig kritikk av Hurtigrutens håndtering.

Høie antydet også at Hurtigruten holdt tilbake informasjon om smitten på båten, noe kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege tirsdag sa at de ikke gjorde med vilje.

– Det er viktig for oss å understreke at vi har aldri prøvd å skjule noe eller holde tilbake informasjon. Manglende og for dårlig tilgang på informasjon internt i selskapet har ført til at vi ikke har klart å ha en god og åpen nok kommunikasjon ut av selskapet de siste dagene, sa Ege.

FHI reagerte

Kommuneoverlegen i Hadsel i Vesterålen har sagt til VG at de fikk bekreftet at en passasjer hadde blitt smittet etter reise på Roald Amundsen.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier til NRK at de ble varslet av Hadsel kommune samme dag, og at Hurtigruten sa de skulle varsle videre.

– Vi ble ikke informert om at Hurtigruten deretter endret standpunkt og ikke varslet passasjerene. Først fredag forsto vi at Hurtigruten hadde brutt avtalen fra møtet og latt være å varsle passasjerene , sier Vold i NRK.

FHI anbefalte Hurtigruten å varsle samtlige passasjerer om at det var mulig smitte om bord.

Bestilte granskning

Konsernsjef Daniel Skjeldam opplyste på en pressekonferanse mandag at de har bestilt en intern granskning for å komme til bunns i hva som har skjedd. Han beklaget samtidig situasjonen sterkt og tok ansvar som leder.

Skjeldam vedgikk også de ikke hadde fulgt prosedyrene, og at filippinerne som jobbet på skipet, ikke hadde vært i karantene før de gikk om bord.

Hovedtillitsvalgt i Hurtigruten for Sjømannsforbundet, Jørn Lorentzen, sa til VG mandag kveld at han ikke visste at filippinerne ikke hadde vært i karantene.

– Jeg visste ikke at filippinerne ikke var i karantene. Jeg finner ikke ord for hvor dårlig håndtert dette er, sa han.

PS: Trygve Hegnar, eier av ABC Nyheter og Startsiden, er styreleder og eier fem prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus”