Nytt slagsmål i Oslo – settes i sammenheng med tidligere masseslagsmål

Ved 16-tiden tirsdag ettermiddag rykket politiet ut til Økernveien etter meldinger om slåsskamp med balltre.

– To biler er sett kjørende fra stedet, opplyser Oslo-politiet.

De gjennomfører søk i området.

Tidligere tirsdag ble tre personer kjørt til sykehus med knivstikk etter et masseslagsmål i Ulvenveien i Oslo. En av dem ble betegnet som oppegående, mens skadeomfanget for de to andre er ukjent.

Ytterligere en person får behandling av skader etter slagsmålet.

10–12 personer skal ha vært involvert i det første slagsmålet, og to personer er pågrepet. Flere patruljer og ambulanser rykket ut.

Da de kom fram, var det mange mennesker på stedet, men ikke noe aktivt slagsmål. Ifølge opplysningene til nødetatene ble det brukt både balltre og jernstenger under slåsskampen.

Politiet opplyser at en kollisjon mellom to biler i forkant trolig har utløst volden.

