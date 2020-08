Hurtigrutens kommunikasjonssjef: – Vi har aldri prøvd å skjule noe

– Vi har iverksatt en ekstern granskning av hele hendelsesforløpet. DNV GL skal nå gå gjennom hele hendelsen i detalj og komme til bunns i alt som har skjedd. Inntil dette er på plass, ber vi om forståelse for at vi ikke kan gå inn på alle detaljer i saken akkurat nå, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Men det er viktig for oss å understreke at vi har aldri prøvd å skjule noe eller holde tilbake informasjon. Manglende og for dårlig tilgang på informasjon internt i selskapet har ført til at vi ikke har klart å ha en god og åpen nok kommunikasjon ut av selskapet de siste dagene, sier han videre i pressemeldingen.

Tidligere tirsdag sa Folkehelseinstiuttet til NRK at Hurtigruten brøt en avtale de hadde inngått i et møte onsdag om at selskapet skulle informere passasjerene om coronasmittede om bord på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen.

Holdes på lugarene



Inntil resultatene av testingen av mannskapet på MS Fridtjof Nansen er klare, blir passasjerene bedt om å holde seg på lugaren, opplyser Hurtigruten.

De første testene blir levert i Ålesund tirsdag for rask analysering. Hurtigruten kommer tilbake med mer informasjon om testresultater når disse er klare, opplyser selskapet i en pressemelding.

Fire av mannskapet er isolert om bord med lette forkjølelsessymptomer.

Ekspedisjonscruiseskipet er underveis på et to uker langt cruise fra Hamburg, langs norskekysten og tilbake til Hamburg. Det er 171 passasjerer og 162 mannskapsmedlemmer om bord.

– Vi tar alle forholdsregler. På MS Roald Amundsen er så å si alle besetningsmedlemmene som har testet positivt, uten noen form for symptomer. Derfor har vi bestemt oss for å teste alle i mannskapet på ekspedisjonscruiseskipene MS Spitsbergen og MS Fridtjof Nansen for å være på den helt sikre siden. Også alle gjestene på begge ekspedisjonscruiseskipene får tilbud om å teste seg, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten i pressemeldingen.

Alle skal testes



Hurtigrutens ekspedisjonsskip Spitsbergen har planlagt ankomst i Tromsø onsdag. Ingen får gå i land før de har testet negativt for corona, opplyser selskapet.

Skipet som er på vei fra Svalbard til Tromsø skulle etter planen fått levert utstyr for prøvetaking i Adventfjorden utenfor Longyearbyen mandag, men på grunn av tåke kunne ikke flyet med utstyret lande, opplyser Hurtigruten i en pressemelding.

– Derfor har vi valgt å seile til Tromsø for å teste alle om bord. Vi er i nær og god dialog med Tromsø kommune om alt det praktiske. I tråd med vår egen smittevernveileder og råd fra myndighetene, har vi bestemt at ingen skal gå i land fra skipet før de først har testet negativt, sier Knoph i pressemeldingen.

Han understreker at det ifølge legen om bord ikke er mistanke om coronasmitte verken hos mannskap eller gjester, og at selskapet er i tett dialog med myndighetene i Norge og følger deres anbefalinger.

Trygve Hegnar, eier av ABC Nyheter og Startsiden, er styreleder og eier fem prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.