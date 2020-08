Ustabilt vær til helgen – men stort sett varmt

Et høytrykk som ligger i øst, sørger for et pent helgevær i store deler av landet i begynnelsen av helgen. Spesielt gjelder dette Sør-Norge med Østlandet og Sørlandet.

Men et lavtrykk fra Storbritannia kommer inn fra vest og vil etterhvert presse høytrykket nordover, noe som fører til en del nedbør i Sør-Norge.

Fin fredag

– Det vil bli nokså tørt og mye sol i det meste av Norge på fredag. Unntaket er noen byger fra Lofoten og opp mot Nordkapp. Den første delen av fredagen vil nok bli den beste, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt til NTB.

I løpet av fredagen vil nemlig høytrykket måtte vike noe og særlig Vestlandet kan få en del nedbør natt til lørdag og lørdag morgen.

– På grunn av høytrykket ser det ganske bra ut i Sør- Norge ellers på lørdag. Temperaturmessig vil det ligge mellom 20 og 25 grader på Østlandet, på Sørlandet rundt 20 grader. Sør- og Østlandet får lange perioder med fint vær, sier Thaule.

Fin lørdag i nord

Også i Trøndelag og Nord-Norge vil lørdagen bli ganske fin. Det vil fortsatt være mulighet for enkelte byger fra Lofoten og nordover, men temperaturmessig vil både Trondheim, Bodø og Tromsø kunne få opp mot 20–25 grader i løpet av lørdagen. Også i Vest-Finnmark kan temperaturen komme opp mot 20 grader.

Deretter vil man få en front med sammenhengende nedbør som beveger seg både østover og nordover lørdag kveld og natt til søndag. Da vil også temperaturen falle noe.

Våt søndag

– Det kan komme noe nedbør på Østlandet, men mest i Trøndelag og Nord-Norge fra natt til søndag. Søndag går fronten nordover og når Finnmark på kvelden, sier statsmeteorologen.

Med andre ord en typisk norsk sommerhelg med både sol og regn om hverandre store deler av tiden.