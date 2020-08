Mann død etter å ha blitt stukket med skrujern på Fauske i juli

Mannen døde på søndag etter å ha vært innlagt på sykehus siden hendelsen.

Den siktede, som er en mann i 20-årene, er allerede varetektsfengslet. Han har erkjent de faktiske forhold, men ikke straffskyld siden han mener at han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

– Vi utelukker ikke at siktelsen kan bli ytterligere endret på et senere tidspunkt i etterforskningen, sier politiadvokat Daniella Rivera i Nordland politidistrikt.

Forsvarer: –Han er sjokkert

Hendelsen skjedde i Coop Mega-butikken på Fauske for tre uker siden. To menn ble stukket med skrujern. En mann i 20-årene fikk overfladiske skader.

– Senest på torsdag var min klient i avhør, og vi hadde da fått et klart signal om at fornærmede var på bedringens vei, og han [klienten] var veldig glad for det. Desto større var sjokket da han fikk underretning i går av meg om at fornærmede hadde avgått ved døden, sier mannens forsvarer, advokat Finn Ove Smith, til NTB.

– Han er sjokkert og lei seg over at saken har fått et så tragisk utfall, fortsetter Smith.

Varetektsfengslet i åtte uker

Før dødsfallet var mannen siktet for grov kroppsskade. Han er tidligere dømt for tre tilfeller av vold.

Etter hendelsen ble siktede varetektsfengslet i to uker. Årsaken var faren for bevisforspillelse.

Da det var duket for nytt rettsmøte den 28. juli, ble han besluttet løslatt. Påtalemyndigheten anket avgjørelsen og fikk medhold i Hålogaland lagmannsrett fredag.

– Grunnlaget for dette var at en løslatelse kunne støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet. Siktede ble varetektsfengslet i åtte uker, sier politiadvokat Rivera.