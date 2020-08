Flertallet i eventbransjen tror de ikke vil klare seg uten hjelp

Det kommer fram i en fersk medlemsundersøkelse gjennomført av Opinion, skriver Dagbladet.

– Denne understreker alvorlighetsgraden. Det haster for oss å komme til bords, og at noen hjelper oss på veien til å finne ut hvem som har ansvaret for oss, sier Jan Fredrik Karlsen.

Han støttes av Janette Haukland, som er daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen. Hun påpeker at bransjen ikke har rett til støtte for avlyste arrangementer, slik som kultur og idrett.

– Dessuten treffer kontaktstøtten til næringslivet oss svært dårlig, da vi er en prosjektorientert næring med store sesongsvingninger i inntektsstrømmen, sier Hakuland til Dagbladet.