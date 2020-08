Hurtigruten beklager: Vi har sviktet og gjort feil

– Jeg skal være grenseløst ærlig. Vi har sviktet. Vi har gjort feil, og det vi ser nå, er ikke det Hurtigruten skal stå for eller det vi er. På vegne av selskapet beklager jeg dette på det sterkeste, sa Skjeldam da han innledet pressekonferansen mandag ettermiddag.

36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer har foreløpig testet positivt for coronaviruset etter to seilaser med Hurtigrutens skip Roald Amundsen.

– Den foreløpige gjennomgangen av hendelsen viser flere avvik fra prosedyrene. Det er mitt ansvar som øverste leder, sa han.

Kunne trolig vært unngått

Skjeldam sa at de ikke fulgte opp utenlandsk mannskap og karantenereglene på en god nok måte. Det gjelder 16 av personellet på Roald Amundsen som var fra Filippinene.

– For å oppsummere: Hadde vi fulgt prosedyrene, hadde vi trolig ikke fått smitte om bord. Hadde vi hatt bedre kontroll på informasjonen internt, hadde vi trolig informert gjestene allerede onsdag kveld. Hadde vi hatt bedre kontroll på informasjonen internt, hadde vi ikke sluppet gjestene i land på fredag, sa Skjeldam.

Han avviste at Hurtigruten med vilje holdt tilbake informasjon om smitten.

Bestilt gransking

Hurtigruten har innstilt alle ekspedisjonscruise inntil videre, og de har engasjert DNV GL for å gå gjennom prosedyrer og hvordan de er fulgt.

– Det er fordi det er utrolig viktig for oss at folk har tillit til Hurtigruten. Vi håper at en uavhengig granskning av eksterne bidrar til å vise at vi tar dette på alvor og at vi kan forbedre oss og gjenopprette tilliten, sa konsernsjefen.

Han fastslo at de har tatt viktige beslutninger på for dårlig grunnlag.

Forstår kritikken

Helseminister Bent Høie (H) bekreftet tidligere mandag at tilliten til Hurtigruten er svekket.

– Vi har forståelse for at helseministeren reagerer. Det er svikt i rutinene våre og i informasjonsflyten, sa Hurtigruten-sjefen.

Han sa at undersøkelsene viste at viktig informasjon fra ulike instanser ikke nådde fram dit de skulle.

