Høie: Tilliten til Hurtigruten er svekket

– Vi strammer midlertidig inn for cruisetrafikken for å stanse koronasmitte. Bakgrunnen er situasjonen på Hurtigruten, sa Høie på en pressekonferanse mandag.

36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer har foreløpig testet positivt for coronaviruset etter to seilaser med Hurtigrutens skip Roald Amundsen.

Han sa at myndighetene vil hindre skip med flere enn til sammen 100 personer om bord å legge til i norske havner og slippe passasjerer og mannskap i land.

– Vi må ta disse nødvendige grepene for å stanse smittespredning i Norge. Vi gjør dette nå, samtidig som vi undersøker hva som sviktet under utbruddet på Hurtigruten, sa Høie.

Begrensningene gjelder i 14 dager. De omfatter ikke annen skipstrafikk og ferjedrift. Regjeringen vil vurdere om det må gjøres endringer i gjeldende regelverk.

Svekket tillit

– Dette er selvfølgelig ikke denne måten jeg forventer at et ansvarlig selskap håndterer en slik situasjon, sa Høie til NRK etter pressekonferansen.

Han bekreftet på spørsmål fra TV 2 at tilliten til Hurtigruten er svekket som følge av denne saken.

– De har vært en av pådriverne for at regjeringen skulle åpne for opp for cruisedrift. Derfor er det synd vi har kommet i denne situasjonen, sa Høie.

Han sa han reagerer kraftig på at Hurtigruten ønsket å holde utbruddet hemmelig. Høie fikk først vite at de hadde planer om å sende ut informasjon til dem om bord og så legge ut en nettsak.

– Jeg fikk senere beskjed om at de ville bare sende ut informasjon til passasjerene, men ikke legge ut en sak på nettet. Jeg fikk fredag beskjed om at de verken hadde gjort det ene eller det andre. Det overrasker meg, sa helseministeren.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I alt 40 personer, fire passasjerer og 36 mannskaper, hadde søndag fått påvist coronasmitte etter to seilaser med Roald Amundsen. Fortsatt venter mange av de i alt 386 passasjerene på sine prøvesvar.Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Ikke ønskelig å stramme inn

Næringsminister Iselin Nybø (V) understreket at det er viktig at skipstrafikken kan fortsette i den situasjonen vi er i nå.

– Når man ser skipsfarten under ett, så er vi veldig opptatt av at de forholder seg til det regelverket som gjelder. Det har vi laget for å forhindre smitte om bord på jobb. Hvis ikke det skjer, så må vi stramme inn, og det er ikke ønskelig, sa Nybø til NTB etter pressekonferansen.

Hun fastslo at situasjonen rundt Hurtigruten viser at coronapandemien ikke er over.

– Vi er nå i en situasjon der vi må stramme inn. Det er en krevende situasjon for alle som driver med kystcruise. Vi har behov for å ta en timeout nå, sa Nybø.

To nye land blir røde

Folkehelseinstituttet vil som følge av stigende smittetall at Sveits og Tsjekkia blir «røde» land, mens Polen kan bli det i løpet av uke, opplyste avdelingsdirektør Line Vold.

– Det er stigende smittetall i en god del land i Europa. Slik situasjonen er nå, har Sveits og Tsjekkia så høye tall at vi vil tilråde at de blir «røde» land, sa hun.

Vold legger til at Polen kan bli «rødt» mot slutten av uken.

De gjør annenhver uke vurderinger av smittesituasjonen i EØS- og Schengenområdet med tanke på innreisekarantene.

For de fleste land i Europa er vurderingen som ble gjort for 14 dager siden, fortsatt gjeldende, ifølge Vold.

Trygve Hegnar, eier av ABC Nyheter og Startsiden, er styreleder og eier fem prosent v Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.