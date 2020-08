Libanons utenriksminister går av i protest

Hitti sier at Libanon står i fare for å bli en såkalt «failed state». Hvis de som har makten, ikke arbeider for folkets interesser «vil båten synke med alle om bord», sier han.

En regjeringskilde sier at Hitti også er frustrert over å ha blitt tilsidesatt av statsminister Hassan Diab som minister da Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian besøkte Beirut i forrige måned.

Diab, som støttes av Iran og Hizbollah samt den Hizbollah-allierte presidenten Michel Aoun, ble utpekt til å lede landet i desember, midt under omfattende protester mot korrupsjon og økonomisk krise.

Libanon gjennomlever sin verste krise siden borgerkrigen i 1975–90. Inflasjonen er ute av kontroll, valutaen har mistet store deler av sin verdi, og folk har ikke tilgang på sine sparepenger i bankene som har innført uttakskontroll, sparepenger som for øvrig har tapt verdi på grunn av inflasjonen.

Som en følge av krisen lever halve befolkningen under fattigdomsgrensa i et land som tidligere ble kalt Midtøstens Sveits, med Beirut som regionens finanssenter.

Landets utenlandsgjeld, som regjeringen i mars ikke lenger greide å betale avdrag på, er verdens største. Libanon har måttet søke IMF om hjelp, men forhandlingene med dem går dårlig.

Den økonomiske krisen har siden oktober i fjor ligget bak massive folkeprotester mot en politisk ledelse som beskyldes for å være grådig og korrupt og uvillig til å gjennomføre nødvendige reformer.